«Facciamo vedere che ci siamo, che sappiamo reagire». Lo scrive su Facebook il presidente di GastroTicino Massimo Suter, lanciando un’iniziativa in sostegno della ristorazione, una delle categorie più colpite dalle misure antiCOVID decise da Berna. Come ben sappiamo, in quella che sarà la notte di fine anno più anomala degli ultimi tempi, mancheranno soprattutto i brindisi per gli auguri di buon anno nei bar e i ristoranti ticinesi. Serrande abbassate, ma luci accese. È questa la proposta di Suter: «Accendiamo tutti simbolicamente le nostre insegne illuminando la tristezza di una notte di festa che tale non sarà senza i nostri locali, senza i nostri clienti». Il presidente di GastroTicino intende anche lanciare un messaggio, per dire che «il Ticino non si ferma»: «Mettiamo una sedia all’entrata con un messaggio di rivendicazione-protesta o semplicemente di augurio a vostra scelta».