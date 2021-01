Dopo le specifiche analisi svolte su alcuni casi sospetti hanno confermato la presenza di tre casi di variante inglese di coronavirus in Ticino. Lo conferma il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) in una nota, precisando che dopo la conferma del primo caso di variante sudafricana in Ticino, reso noto lo scorso 1. gennaio, l’Ufficio del medico cantonale ha ricevuto informazione ieri sera che tre persone risultate positive negli scorsi giorni al Covid-19 sono da ricondurre al ceppo inglese del virus.