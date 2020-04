Considerata la situazione legata alla diffusione della Covid-19, è fondamentale consentire l’accesso alle cure sanitarie a tutta la popolazione. Per questo motivo, il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) e l’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) informano che, fino alla revoca dello stato di necessità sul territorio cantonale decretato dal Consiglio di Stato, è stata revocata la sospensione delle coperture ordinarie LAMal per consentire l’accesso alle cure anche agli assicurati ai quali, conformemente all’art. 22g LCAMal, è stata a suo tempo sospesa la copertura assicurativa LAMal. Questo provvedimento temporaneo fa sì che le cure necessarie siano in ogni caso prese a carico dalle casse malati.