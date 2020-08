Acqua non potabile ad Avegno Gordevio

Le forti precipitazioni odierne che si sono abbattute su tutto il Cantone ed in particolare nel Sopraceneri stanno creando ulteriori problemi. A questo proposito, il Servizio Acqua Comunale di Avegno Gordevio comunica che fino a nuovo avviso l’acqua è da considerarsi non potabile. Per queste ragioni si raccomanda di non bere l’acqua, di non utilizzarla per igiene personale, per la preparazione di cibi freddi, bevande o per il lavaggio di alimenti o stoviglie.