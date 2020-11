Sulla scia della pandemia di coronavirus, quest’anno in Svizzera e in Ticino è atteso un record di vendite online in occasione del Black Friday, la giornata speciale che cade oggi, ultimo venerdì di novembre e in cui i commercianti sono soliti offrire promozioni speciali.

In prima linea

Stando a un sondaggio della piattaforma Blackfridayschweiz.ch, due terzi dei consumatori hanno intenzione di fare acquisti su internet. A fronte di quello che si prospetta essere un vero e proprio aumento da record del traffico dei pacchi, alla Posta sono in corso preparativi per affrontare i periodi di punta del Black Friday e del Natale. Da inizio anno la Posta ha trattato in media circa il 24% di pacchi in più rispetto all’anno scorso e il Gigante Giallo stima che l’effetto coronavirus ne sia responsabile...