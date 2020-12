Aveva un carattere di ferro Matilde Bonetti Soldati, l’aveva già da bambina. E le è servito tutto, fin da giovanissima, quando si è trovata tra le mani l’eredità di un piccolo impero imprenditoriale e morale, su su fino agli ultimi anni di un’avventura umana, sociale e culturale fuori dal comune. A dirci chi era e, soprattutto, che idee muovessero il suo animo è lei stessa. Al di là dei ricordi di quanti l’hanno conosciuta da vicino è intrigante provare a tracciarne un profilo a partire dalle sue parole. Lo facciamo attingendo ad un paio di interviste – le ultime, a nostra conoscenza – rilasciate al nostro (al suo!) quotidiano e allo storico discorso che – sopraffatta dall’emozione – non era riuscita a pronunciare la sera della festa ufficiale per i 125 anni del CdT nel 2016 e venne poi pubblicato sulla prima pagina del Corriere il 24 ottobre del 2016. Cominciamo dal leggendario temperamento, quindi: «Ho sempre cercato di portare avanti le mie idee e le mie visioni», ci diceva in un’intervista pubblicata il 29 novembre del 2013. «E poi, importantissimo, fin da bambina ho sempre avuto un carattere molto forte. Quando ero piccolina e litigavo con mia mamma, mettevo le mie cosette in una valigia delle bambole e me ne andavo. E mia mamma mi diceva: vai pure! Avevamo un lungo viale e io lo percorrevo con il mio valigino, facendo su e giù, e poi tornavo. Questo per dire che ero di carattere forte e che mia madre mi capiva benissimo. Per questo mi è mancata tanto».

Sognando l’architettura

Ricordi d’infanzia che glissano subito all’età adulta, iniziata troppo presto, in seguito alla prematura scomparsa dei genitori che determinò fin dalla sua più giovane età un destino che – sorpresa – non aveva inizialmente immaginato né voluto: «Avevo fatto il liceo a Zurigo per imparare le lingue», disse nella medesima intervista, «e poi mi sarebbe piaciuto studiare architettura, ne ero appassionata. Mia mamma mi aveva portato a Firenze e aveva già trovato un appartamento per me. Avevo 21 anni. Ma poi i miei genitori sono morti e ho dovuto cambiare i miei progetti. Ho subito deciso di buttarmi completamente nell’impresa. È stata durissima. Non avevo alcuna preparazione specifica. Ma avevo l’esempio di mia mamma, che era anche la mia migliore amica, e di mio papà. Un esempio di totale dedizione alla famiglia e alla cosa pubblica. Sul fronte del giornale avevo bene in mente la responsabilità che aveva lasciato Agostino Soldati: continuare a informare bene la popolazione, secondo gli indirizzi politici che lo ispiravano».

Non si può dimenticare il fatto che Matilde Bonetti Soldati si sia trovata a dover assumere immense responsabilità molto presto, in pratica da ragazza, in tempi e contesti assai meno emancipati di oggi rispetto al ruolo delle donne. Eppure sosteneva che il fatto di essere donna qualche volta l’avesse in qualche modo favorita: «Soprattutto quando si doveva negoziare per dei nuovi macchinari, forse per educazione verso una signora, mi trattavano coi guanti. E io non mollavo mai e tiravo sul prezzo. L’altro lato era che a volte qualcuno mi faceva la corte per ottenere qualcosa. Ma con me non otteneva nulla».

La famiglia prima di tutto

Passiamo alle sue idee. Uno dei primi aspetti che colpivano chi incontrava la Signora Matilde era l’impressione di un’autorevolezza che dipendeva anche dal fatto di sentirsi portavoce non solo di se stessa, ma della prestigiosa comunità famigliare di cui faceva parte. In un certo modo, attraverso lei parlavano anche i suoi avi e il ramo della famiglia che vive dall’altra parte del mondo, in Argentina: un gruppo, non un individuo. «Il “Corriere del Ticino” – sosteneva nel discorso citato – testimonia (...) di una rara continuità di sangue e, soprattutto, di valori. Da 125 anni, infatti, cerchiamo di contribuire, attraverso di esso, alla crescita della società ticinese dal punto di vista della consapevolezza politica, civica, etica e culturale».

Impressionava, in lei, la consapevolezza che la sua famiglia fosse depositaria di una sorta di missione sociale e culturale per il Ticino che la supera e che rappresenta il motore stesso del casato, la sua ragione d’essere. La missione, con il Corriere, spiegava a Fabio Pontiggia (CdT 14 dicembre 2016), era quella di «cercare di fornire al lettore ticinese una informazione indipendente, equilibrata e costruttiva, e vegliare a che il nostro gruppo continui ad adoperarsi in favore della pluralità dell’informazione». Detto in altre parole, in linea con i suoi predecessori, Matilde Bonetti Soldati attribuiva alla propria famiglia un ruolo nobilmente politico, in senso alto, riguardo il buon funzionamento della democrazia nel cantone. In modo disinteressato.

Alti standard giornalistici

«La decisione di mio padre Raffaele Soldati di costituire la Fondazione per il Corriere del Ticino – raccontava nella stessa occasione – è stata determinante per l’evoluzione del nostro giornale perché da allora, per statuto, tutti gli utili sono sempre stati reinvestiti nella società. Questo ci ha permesso di mantenere sempre molto alti gli standard giornalistici e di offrire quindi ai lettori un prodotto di una ricchezza e di una qualità molto superiore a quella di altri quotidiani regionali di pari tiratura». Qui spunta anche il suo orgoglio.

Ma Matilde Bonetti Soldati aveva anche la testa di un manager visionario e attento ai nuovi tempi. E infatti sottolineava che grazie all’investimento nel Centro Stampa il gruppo ha sempre mantenuto l’avanguardia della tecnica. Consentendo l’acquisizione di «altre testate e altri media e quindi (la possibilità) di dare corpo a un importante gruppo multimediale». Non a caso, osservava, «la creazione della Fondazione ha avuto e continuerà, secondo me, ad avere pure in futuro un impatto positivo anche sull’insieme del panorama della stampa scritta ticinese. Sappiamo tutti, infatti, che ovunque in Europa i quotidiani stanno affrontando grandi difficoltà economiche dovute al continuo calo del lettorato a pagamento e alla incessante riduzione della raccolta pubblicitaria. Questo fenomeno sta mettendo a rischio la pluralità dell’informazione, poiché di questo passo molte testate cesseranno di esistere mentre le altre stanno finendo nelle mani di pochi gruppi. Il Corriere del Ticino rappresenta così, ai miei occhi, una sorta di cavaliere bianco operante in favore della pluralità dell’informazione, perché grazie alle sue solide infrastrutture, e mi riferisco qui in particolare al Centro Stampa, sta dando alle altre testate la possibilità di creare grandi sinergie nei costi».

Gli amici fidati

In tutto questo, come già detto, non si sentiva mai sola. Sempre rispondendo a Pontiggia, attribuiva il successo del «cavaliere bianco» allo «spirito d’unione che c’è sempre stato tra di noi e (al)la costante ricerca del consenso, non sempre facile da raggiungere in una famiglia complessa come la nostra».

E poi era attaccatissima agli amici. Pochi e fidati. «Ricordo in particolare il banchiere Gino Nessi di Lugano che mi ha molto aiutata quando mi sono trovata catapultata a soli 23 anni al vertice del Corriere in seguito alla improvvisa e prematura morte dei miei genitori. Poi Amilcare Berra, già direttore della succursale ticinese della banca UBS, che ci ha seguiti a partire dai primi anni Sessanta. Gli sono molto riconoscente per i preziosissimi consigli che mi ha dato in particolare nelle questioni organizzative, di management e finanziarie».

Idee chiare le aveva anche riguardo il giornalismo. «A mio parere – diceva nel 2016 a Pontiggia – bisognerebbe evitare di confondere notizia e informazione. Trovo sicuramente positivo il fatto di essere oggi ovunque raggiungibile dalle notizie. Ritengo però anche che, per riuscire a destreggiarsi in una realtà sempre più complessa, abbiamo più che mai bisogno di una informazione elaborata da giornalisti professionisti. E che questa informazione continui ad essere pagata dal lettore».

Due parole alle donne

Molto attenta e lucida di fronte ai cambiamenti mediatici e tecnologici, Matilde Bonetti Soldati resta oggi un punto di riferimento ideale per l’editoria ticinese in generale, e per le donne appassionate di giornalismo in particolare. Alle donne, diceva nel 2013, «consiglio di andare avanti. Fatevi comunque una famiglia, ma approfittate dei tempi attuali che vi danno più mezzi per lavorare in questo ambito. La stampa è interessante per le donne».

Sì, la tenace bambina con la valigia ha fatto tanta strada e oggi può raggiungere gli amati genitori e gli amici più stretti (come il compianto Amilcare Berra, scomparso nel mese di maggio del 2018) lasciando in eredità a chi resta valori e visioni che non muoiono mai.

©CdT.ch - Riproduzione riservata