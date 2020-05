L’Azienda elettrica ticinese torna (AET), dopo quattro anni negativi, a registrare cifre nere. AET ha infatti chiuso l’esercizio 2019 con un utile di 9 milioni di franchi, a fronte di una perdita di due milioni fatta segnare nel 2018. La cifra d’affari ha sfondato la soglia del miliardo di franchi. Il contesto di mercato permane difficile, con prezzi dell’energia in ribasso. Le finanze dell’azienda, come ribadito durante la conferenza stampa, sono solide. Per il futuro, anche vista la situazione legata alla pandemia di coronavirus (calo dei consumi fino al 30% durante il periodo di lockdown), non ci si sbilancia. Per il 2020 i conti AET dipenderanno dalla ripresa dei prezzi di mercato e dei consumi nel secondo semestre.