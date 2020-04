«Un agente si è avvicinato al mio finestrino: mi ha spiegato che avevo superato il limite di velocità e che doveva consegnarmi una multa. Poi è arrivato il suo collega. Ho fatto notare ad entrambi che non mantenevano la distanza sociale nei miei confronti e che non indossavano mascherina e guanti. Faccio oltretutto parte delle categorie a rischio». Un nostro lettore ha vissuto con sorpresa e con una certa apprensione l’incontro - in un comune della cintura di Lugano - con due agenti di una comunale, che come anticipato l’hanno fermato durante un controllo e avvicinato senza indossare le protezioni. Il rischio di contagio resta minimo (il tutto è durato pochi minuti e si è svolto all’aperto), ma le direttive - valide sia per la polizia cantonale che per le comunali - imporrebbero agli agenti, in queste condizioni, di portare la mascherina. «Difficile dare un giudizio - ci spiega un ufficiale attivo nella stessa area d’intervento - sul caso specifico. La polizia cantonale, e questo vale per gli agenti di tutti i corpi, ha spiegato che in caso di interventi che prevedono la possibilità di contatti ravvicinati con le persone, la mascherina deve essere indossata». Quanto accaduto al nostro lettore potrebbe dunque essere un’eccezione visto che i poliziotti sono informati e istruiti su come proteggersi al meglio dal coronavirus e su come cercare di contenere i contagi.