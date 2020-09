Il rapporto di attività è stato presentato in ritardo rispetto agli scorsi anni a causa della pandemia, che ha avuto un forte impatto sull’attività del 2020. «Da marzo a fine agosto per noi tutto si è bloccato: la formazione, cantonale e interna regionale, così come l’interventistica, che ha avuto un calo non indifferente», ha spiegato il presidente del Consiglio direttivo della FPT Corrado Tettamanti ai microfoni di Teleticino. Gettando uno sguardo al futuro, il settore ha espresso preoccupazione per il leggero ma costante calo del numero di effettivi (nel 2019 il numero dei militi è sceso di 48 unità, arrivando a quota 1.374). «Il problema è che per far fronte all’attività quotidiana servono 1.600 militi. Attualmente ne abbiamo a disposizione circa 1.400. Per questo motivo la Federazione vuole lanciare una campagna di reclutamento a livello cantonale e non più limitata i singoli Corpi», ha spiegato il presidente del consiglio dei comandanti Marzio Riva, da noi contattato.