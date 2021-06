Tre ore di discussione e il sostegno, a sorpresa, della Lega non sono bastati. L’iniziativa dei deputati PPD Fiorenzo Dadò e Giorgio Fonio a favore dei disoccupati over 50 non ha fatto breccia in Parlamento, che le ha preferito - con 49 sì, 13 no e 12 astenuti - il compromesso contenuto nel rapporto di maggioranza. La proposta dei popolari democratici, ricordiamo, mirava a modificare la legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati ultracinquantenni. Attualmente, la legge prevede un sussidio pari al 60% del salario per 12 mesi ai disoccupati residenti assunti da un’azienda sulla base di un programma d’inserimento. Un periodo durante il quale lo Stato può coprire il 60% dei costi salariali. La modifica chiesta dai deputati del PPD intendeva estendere la durata dell’assegno, con una differenziazione in base all’età: dai 50 ai 54 anni il 60% del salario per 24 mesi (12 mesi in più rispetto a quanto previsto), dai 55 ai 59 anni per 36 mesi (+24 mesi) e dai 60 in su per 48 mesi (+36 mesi). Il Gran Consiglio ha però ritenuto più convincente il rapporto di maggioranza, che fa suo il controprogetto del Consiglio di Stato e propone in sostanza l’estensione dell’assegno, ma unicamente per sei mesi e senza fare distinzioni per età. Non solo. La Commissione aveva anche esteso la durata della misura fino alla fine del 2023 (e non fino al 2022 come voleva l’Esecutivo). Il Parlamento, però, ha deciso di levare questo vincolo temporale, come proponeva un emendamento dei due iniziativisti.