Sono disponibili i formulari e la documentazione per richiedere un aiuto allo studio per l’anno scolastico 2020-2021, lo rende noto il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport. Gli stessi sono ottenibili all’Ufficio degli aiuti allo studio, gli istituti scolastici del Cantone e in Internet (www.ti.ch/aiutistudio). Chi ha presentato una richiesta per l’anno scolastico 2019-2020 riceverà automaticamente a casa il modulo per l’eventuale rinnovo. I moduli, correttamente compilati e firmati, vanno trasmessi all’Ufficio degli aiuti allo studio, Residenza governativa, Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona.