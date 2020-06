Nella sua conferenza stampa dello scorso mercoledì, il 27 maggio, il Consiglio federale ha annunciato tutti i nuovi allentamenti che sarebbero entrati in vigore a partire dal 6 giugno. Diverse sono in particolare le cose che potranno cambiare per i clienti e i gestori di bar e ristoranti a partire da questo sabato. Vediamo quelle principali.

Cosa cambia a partire da sabato

ORARI - Rimane la chiusura tra le 24.00 e le 6.00 per tutti gli esercizi pubblici, tranne che per i clienti dell’albergo all’interno dell’esercizio.

NUMERO DI PERSONE E GRUPPI - Un gruppo di persone o ospiti potrà essere composto al massimo da 300 persone (trecento è anche il numero massimo di persone che possono trovarsi all’interno di un locale notturno o in discoteca).

RISPETTO DELLE DISTANZE - Tra le persone di uno stesso gruppo non occorrerà rispettare la distanza sociale; l’esercente deve però assicurarsi che i singoli gruppi non si mescolino tra loro restando a 2 metri di distanza. Le distanze di sicurezza vengono meno qualora i gruppi di ospiti siano separati da pannelli.

IGIENE E PULIZIA DEI TAVOLI - Cade l’obbligo generalizzato di sostituire il coperto/tovaglia dopo ogni ospite (ma rimane la pulizia delle superfici). Cade anche la raccomandazione di utilizzare le salviette monouso per i lavori della pulizia e sulla sostituzione dei panni di stoffa, così come gli obblighi sulla pulizia accresciuta agli oggetti e ai servizi igienici, come pure al vestiario e per l’utilizzo dei guanti. Vengono meno gli obblighi di pulire o disinfettare i tablets e le carte dei menu dopo ogni utilizzo da parte del cliente e di lavare le stoviglie ad almeno 60 gradi.

GIORNALI, SNACK E TABLETS - Gli oggetti ad uso condiviso vanno evitati oppure puliti con regolarità. Cade il divieto sui giornali, riviste e snack. Cadono le misure accresciute per l’utilizzo di touch screens da parte degli ospiti.

ANGOLI GIOCO PER BAMBINI - Saranno nuovamente permessi gli angoli gioco per i bambini. Il loro numero non sarà limitato e non ci saranno distanze da rispettare. I giocattoli devono potere essere puliti in modo semplice. Genitori o persone terze che accudiscono o controllano i bambini devono mantenere le distanze dagli altri bambini.

DATI PERSONALI - Verranno presi i dati di almeno una persona di riferimento per gruppo nel caso di gruppi di oltre quattro ospiti. L’esercente non è responsabile per la correttezza dei dati forniti. L’azienda deciderà le modalità per richiedere i dati ai clienti e i ristoranti selfservice non saranno tenuti a farlo. Per feste/ricorrenze di ogni genere l’azienda non è tenuta a richiedere i dati se l’organizzatore assicura (per iscritto) di avere un elenco dei partecipanti con i loro nomi, cognomi e numero di telefono (non è necessario consegnare l’elenco all’esercente).

AL BANCONE SOLO PER ORDINARE - Nei locali in cui gli ospiti ordinano al bancone anziché al tavolo (ad es. take-away, ristoranti selfservice, bar e pub) vanno affissi dei cartelli che segnalino le regole di distanziamento ai clienti. Inoltre devono essere utilizzati mezzi per il distanziamento (segnaletica) e le consumazioni devono essere fatte da seduti nell’ambito del gruppo di ospiti o al di fuori dell’esercizio.

Cosa resta com'è ora

Sebbene GastroSuisse si sia già impegnata a fare in modo che queste possano venire abrogate (o quantomeno ridotte), ci sono due misure che continueranno a restare in vigore per bar e ristoranti:

- il mantenimento della distanza di due metri, anche se limitata ai diversi gruppi;

- gli orari di chiusura tra le 24.00 e le 6.00.

Gli allentamenti annunciati il 27 maggio dal Consiglio federale.

