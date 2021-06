Oggi, con il solstizio, è ufficialmente estate, il giorno più lungo. E anche se il temporale di ieri ha un pochino rinfrescato l’aria, è ufficialmente iniziata la stagione balneare. Se lidi, fiumi e laghi erano frequentati principalmente negli ultimi weekend, l’inizio delle vacanze estive fa sì che ogni giorno sia buono per cercare un po’ di riparo dall’afa e divertirsi. Soprattutto per i più giovani. Che nel tuffarsi in acqua non devono però «dimenticare la testa».

Gli incidenti in acqua

I numeri

In occasione della conferenza stampa del lancio della campagna «Acque sicure» da parte del Dipartimento delle istituzioni, il comandante della polizia cantonale, Matteo Cocchi, ha fornito alcune cifre. La Sezione lacuale quest’anno è intervenuta per due incidenti di canyoning, un incidente di sub, sei furti e/o danneggiamenti e 16 natanti alla deriva e/o affondati. Il supporto del Gruppo ricerche e costatazioni (GRC) è stato richiesto in 7 infortuni (sport invernali ed escursionismo) 4 scomparse di persona e 2 «persone in difficoltà». Dal 2007 al 2020 nel nostro cantone ci sono stati 60 annegamenti. Ben 34 solo negli ultimi cinque anni. Nel 2020 due al fiume, tre al lago e uno in piscina. Il 2018 è stato l’anno del triste «record»: ben 9 annegamenti, un quarto di quelli registrati in tutta la Svizzera. L’aumento si riscontra tra gli anziani e i giovani tra 15 e 19 anni. Dato interessante: l’84% delle vittime sono uomini.

La campagna «Acque sicure»

Ecco perché lo slogan scelto è «la prudenza fa la differenza». Un concetto valido sia per la popolazione residente, sia per i turisti. Tanto che per la prima volta il Cantone ha previsto anche affissioni alle stazioni di benzina sulle vie d’accesso al Ticino dalla Svizzera interna e una sensibilizzazione ad hoc su portali di informazione di Berna, Lucerna e Zurigo da cui provengono i principali fruitori dei fiumi Verzasca e Maggia. Ma gli incidenti, purtroppo, capitano, anche intorno a noi. Ecco perché è importante sapere come comportarsi quando vi si assiste, pure se non si è direttamente coinvolti. Un episodio che di recente è stato riportato alla mente (grazie al premio della Fondazione Carnegie Svizzera) riguarda il salvataggio di una donna, il 18 luglio 2019, dalle acque del Verbano. Due ragazze a cena al ristorante a Muralto notarono una sagoma galleggiare a un centinaio di metri dalla riva. Accertatesi che si trattava di una persona, chiamarono i soccorsi e non esitarono a tuffarsi in acqua, riportandola sulla terra ferma. Aline Brizzi ed Elisa Colusso, in quell’occasione, hanno dimostrato molto coraggio e sangue freddo, salvando una vita. Ma non tutti sono in grado di dimostrare lo stesso sangue freddo e una simile prontezza all’azione. «È importante valutare la situazione – spiega Boris Donda, presidente della commissione «Acque sicure» e ex presidente della regione Sud della Società svizzera di salvataggio -. Un salvatore esperto entra in acqua, porta la persona a riva e inizia le manovre di soccorso. Se questo non è il caso, la cosa fondamentale è attirare l’attenzione, chiamare i soccorsi e non mettere a rischio sé stessi».

È importante, pertanto, ragionare anche nell’emergenza. Allertare i soccorsi, e intervenire coinvolgendo altri bagnanti. «Se la persona in difficoltà si trova ad esempio nel lago, nei pressi della riva, si può pensare di entrare in acqua e portarla fuori – aggiunge Donda -. Diverso è il discorso in Verzasca o al fiume. È meglio non ritrovarsi in difficoltà nel tentativo di aiutare qualcun altro. Piuttosto recuperare mezzi ausiliari di salvataggio, un bastone, un ramo, una corda, il salvagente di un bambino. Provare a metterla provvisoriamente al riparo della corrente». Pensare, allertare e muoversi.

Prevenire, ragionare, intervenire

Da bagnanti, la parola chiave resta «prudenza». Sia in piscina, un luogo sorvegliato, sia e ancora di più nelle acque libere. «Tra i 15 e i 19 anni c’è la forza e la voglia di strafare. Si fa gli equilibristi, ci si tuffa con esuberanza, si salta dai ponti senza badare alle rocce». Poi, ci sono i bambini: «Spetta ai genitori sorvegliarli continuamente, anche in piscina. Basta un istante, scappano e finiscono sott’acqua». E gli anziani? «A livello nazionale si osserva un aumento dell’attività in acqua nella terza e quarta età. Un’attività fisica importante che dà benessere. Ma bisogna prendere delle precauzioni – suggerisce Donda -. Restare paralleli alla riva, non nuotare in verticale. In questo modo, se sopraggiunge un crampo o un malore, basterà mettere giù i piedi o fare qualche bracciata per ritrovarsi al sicuro. E, soprattutto se si preferisce la mattina presto e la sera tardi, non essere mai soli, avere qualcuno che può intervenire».

Le autorità cantonali puntano tutto sulla prevenzione. Anche nelle immagini: un bracciolo da bambino, un casco da canyoning e una cuffia da anziano. Il presidente della commissione «Acque sicure» conclude incoraggiando alla prudenza anche quando si pratica stand up puddle, attività ormai in voga. «A chi esce oltre i 150 metri, consiglio di indossare un giubbotto di salvataggio. Perché ci sono fattori che non si tengono in considerazione: onde, correnti, vento, insolazione, stanchezza. Ieri pomeriggio, ad esempio, c’era il temporale in arrivo e un sacco di gente in mezzo al lago sulla tavola. Cerchiamo di prevenire i problemi e gli incidenti. E di ragionare su tutto quello che si fa, anche divertendosi».

