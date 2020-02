Sulla linea S10 Bellinzona–Chiasso la clientela avrà a disposizione un treno ogni trenta minuti sia per andare a Bellinzona sia per rientrare verso asa. In direzione di Bellinzona è inoltre previsto un treno speciale ogni sera, ad eccezione del sabato sera, dove i treni speciali saranno due. Sulla S20 Bellinzona–Locarno vi saranno collegamenti di andata ogni trenta minuti e per il ritorno ogni ora circa. Complessivamente sono circa 70 i treni speciali programmati.

A questi trasporti si aggiungono quelli organizzati da AutoPostale, che ha previsto i seguenti collegamenti: dalla 1.00 alle 5.00, ogni ora, servizio di rientro con punto di partenza presso la Coop di Bellinzona verso sud (Giubiasco, Camorino, Monte Carasso, Sementina, Gudo, Cugnasco) e in direzione nord (Arbedo, Castione, Claro, Osogna, Biasca, Lumino, Carasso, Gorduno, Preonzo, Lodrino, Iragna); alle 3.00 e alle 5.00 corse verso la Mesolcina fino a Grono e alle 03.00 per il Gambarogno fino a Dirinella; da Biasca alle 3.00 e alle 5.00 rientro in Leventina fino ad Airolo, alle 3.00 rientro in Valle di Blenio fino a Olivone (solo le serate di venerdì e sabato); per la Capriasca e Collina d’Oro un Night Express sabato notte alle 2.30 in partenza dalla stazione FFS di Lugano.