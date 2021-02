«In Ticino», evidenzia la Lega, «il reddito mediano di un’economia domestica è il secondo peggiore in Svizzera (44.500 franchi, Solo in Vallese è peggiore: 41.400 franchi). Nello stesso tempo siamo pure il terz’ultimo Cantone per redditi più bassi. È tempo e ora che dalla Confederazione attraverso la perequazione finanziaria giunga la giusta compensazione al Ticino e non le briciole. Non è più accettabile che il Ticino riceva poco meno di 44 milioni di franchi (dati che valgono per il 2021), mentre al Vallese giungano 785 milioni di franchi: si deve poter innalzare la quota parte per il Ticino».