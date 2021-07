Una quindicina di persone finite in manette nel 2017, più di quattro anni d’inchiesta «estremamente difficile», oltre un centinaio di decisioni già prese, soprattutto riguardo ai clienti, due filoni praticamente chiusi, fra i 70 e i 180 casi truffaldini per officina, un migliaio di atti istruttori. Sono alcuni dei numeri della cosiddetta «truffa dei garage», che ha coinvolto cinque attività (due nel Luganese e tre nel Mendrisiotto) e che ieri è approdata per la prima volta in un’aula penale (si veda più sotto per la cronaca processuale). Ne abbiamo approfittato per fare il punto con il sostituto procuratore generale Andrea Maria Balerna, titolare dell’incarto.

Una gestione complicata

Il nostro interlocutore, in particolare, sottolinea la mole dell’inchiesta: «Per ogni garage coinvolto abbiamo...