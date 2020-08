L’idea del corso nasce appunto all’interno del PLR ma, viene precisato in una nota stampa, «l’offerta non vuole in nessun modo essere legata ad un partito, bensì fungere da volano per favorire l’avvicinamento alla politica di quante più persone possibili. Favorendo la comprensione dei grandi temi politici attuali, stimolando il dibattito e il confronto». Anche secondo i promotori, con il presidente del Comitato scientifico Diego Erba, la nuova offerta è da intendersi come «sperimentale». Sulla base dell’esperienza fatta con le prime lezioni e dagli apprezzamenti dei partecipanti, si definiranno meglio i contenuti e gli aspetti organizzativi. «Questo corso non è una “scuola di partito”, ma un modesto tentativo per colmare una lacuna: la carenza di cultura politica che contraddistingue tutti i partiti politici. Si rafforza dunque la democrazia e si mette al bando – come ben dice Andrea Ghiringhelli - il “governo degli ignoranti”, cioè di chi ignora. Solo una solida cultura politica può tener vivi i partiti, plasmandone l’identità e la loro storia», ha spiegato Erba.

«Non nascondo anche una certa emozione nel presentarvi questa nuova iniziativa culturale. Infatti siamo riusciti grazie alla disponibilità e all’intelligenza di molti amici a concretizzare un’idea nata parecchio tempo fa e che vede la propria nascita proprio nell’anno in cui ricordiamo il ventesimo anniversario della morte del consigliere di Stato Giuseppe Buffi», ha affermato il presidente del partito Bixio Caprara, citato nella nota. «Di fronte all’attuale comunicazione distratta e spesso superficiale, al web del tutto e subito, al ripetuto ritornello di quanto il dibattito politico sia scadente, con i nuovi mantra del sovranismo e del populismo, alla critica che non ci sono più i politici di una volta, che la politica ha perso la capacità del confronto virtuoso, ci è sembrato imprescindibile riflettere sui possibili rimedi. Come PLRT sosteniamo con grande convinzione questa proposta. Voglio precisare il termine sostenere; senza alcuna intromissione da parte del partito rispetto ai contenuti proposti. Chi partecipa non deve forzatamente appartenere al PLRT, non faremo nessun tipo di pressione e nessuno sarà inteso come aderente del PLRT, anzi ci auguriamo che partecipino cittadine e cittadini di diverse sensibilità politiche. Conoscere per crescere è uno splendido motto per questa offerta, da intendersi come sperimentale, che ha un potenziale di crescita e di sviluppo molto interessante».