I primi effetti della crisi del coronavirus si stanno facendo sentire sui dati della disoccupazione. In aprile il tasso di disoccupazione in Svizzera è salito al 3,3%, rispetto al 2,9% di marzo e al 2,3% dello stesso mese dell’anno scorso. Per contro in Ticino il tasso si è attestato al 4% (+0,4 punti percentuali rispetto a marzo e +1,3 rispetto a aprile 2019).

Il tasso di disoccupazione in Ticino non sembra essere molto elevato in prospettiva storica, visto che negli anni Novanta aveva superato il 9%. Ma su base annua il numero assoluto di disoccupati è salito del 50,3% a 6.893 unità. In totale il numero delle persone alla ricerca di un posto di lavoro a fine aprile era 11.103, ossia il 27% in più di un anno prima. Ma questi dati non sono del tutto indicativi, come spiega al CdT Fabian Maienfisch,...