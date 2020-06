I numeri messi in evidenza dal Barometro della sicurezza 2020 dell’UPI, secondo cui il 34% degli svizzeri ammette di essersi messo al volante in stato di ebbrezza sono allarmanti e la statistica non risparmia neppure il Ticino. In particolare, ci spiega il responsabile del settore ROAD dell’iQ Center di Ingrado Simone Cotti, «è soprattutto a Natale e a fine febbraio, in concomitanza con i carnevali, che assistiamo a un aumento delle persone che si rivolgono a noi per poter svolgere un percorso di riammissione alla guida».

Le motivazioni che spingono un conducente a mettersi alla guida dopo aver alzato un po’ troppo il gomito «possono essere ricercate in fattori culturali o ambientali». In Ticino, prosegue il nostro interlocutore, è molto presente la cultura dell’indipendenza, del «cascasse il...