Alcol e incidenti, «Dimentichiamo l’egoistico “Tanto a me non succede“»

Bere o guidare, occorre scegliere. Sebbene questa massima sia a tutti nota, il nostro cantone continua a restare nei «piani alti» di questa classifica. Per capire come mai, ne abbiamo parlato con il responsabile del settore ROAD di iQ Center by ingrado SA Simone Cotti. «Questi dati confermano che sul fronte della prevenzione non possiamo abbassare la guardia», premette. «Credo che ci siano diversi aspetti che spiegano questi numeri: per prima cosa, la morfologia del territorio ticinese. A differenza di cantoni come Berna e Zurigo abbiamo montagne e valli discoste, ovvero zone meno coperte dai mezzi pubblici». Pertanto, il mezzo privato per tornare a casa resta la scelta preferita. Le statistiche evidenziano inoltre come in testa alla classifica vi sono prevalentemente cantoni latini (Ginevra, Vallese, Giura e Ticino). «Questo ci porta al secondo possibile aspetto: il diverso modo che hanno i latini di approcciarsi alle leggi», osserva Cotti. La latinità, insomma. Un altro aspetto da considerare è la vicinanza di questi cantoni a Francia e Italia e, almeno fino a qualche mese fa, alla movida di questi due Paesi: «I ticinesi hanno molte più possibilità di uscire e far festa a Como o Milano rispetto a chi abita a Lucerna o Appenzello». A far da cornice a questi scenari c’è anche una questione di mentalità, ossia il voler a tutti i costi riportare a casa il proprio veicolo. «Questo ci riporta alla prevenzione: la sicurezza sulle strade dipende da tutti noi», conclude Cotti. «L’egoistico “tanto a me non succede” è un concetto che bisogna dimenticare». E proprio sul fronte della prevenzione giungono buone notizie: «I dati del 2019 riguardanti i morti sulle strade sono i più bassi da quando esistono le statistiche: è la dimostrazione che continuare a lavorare sulla prevenzione e sul cambiamento di comportamento è indispensabile e funziona».