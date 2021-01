Più dialogo, empatia e confronto, ma meno comunicazioni infelici. Sono queste in estrema sintesi le richieste contenute in una lettera aperta del Movimento per la scuola all’attenzione del direttore del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) Manuele Bertoli. Nello scritto, firmato dal presidente Fabio Camponovo e riportato integralmente sulle pagine del domenicale il Caffè, viene chiesto di «riconsiderare la condizione professionale dell’insegnante», in quanto «hanno bisogno di un briciolo di empatia. Sono loro che lavorano al fronte, che si confrontano quotidianamente con i disagi delle quarantene, con le difficoltà degli allievi più fragili, con lo sforzo di lezioni “mascherate”, lezioni a distanza, piattaforme informatiche, misure e prescrizioni». A detta del movimento, però, il DECS «fatica a percepire questa realtà: elabora direttive, rassicura, ma fatica ad essere all’ascolto dei vissuti di chi la scuola la fa».

Il rimprovero nei confronti di Bertoli è presto servito: «Lei stesso in numerose occasioni ha avuto una comunicazione pubblica infelice, a tratti contradditoria, mostrandosi poco attento alle richieste del mondo della scuola - si legge nella lettera -. Ricordiamo l’ostinazione con la quale ha argomentato a marzo contro la chiusura degli istituti (per poi chiudere le scuole su decisione federale), la pertinacia con la quale si è confrontato con giornalisti e quadri scolastici, l’insistenza con la quale si è mostrato a lungo contrario all’obbligo della mascherina a scuola (contro ogni evidenza scientifica), la presunzione con la quale ha affermato che la scuola non è luogo di contagio».

Secondo il Movimento per la scuola, «è facile dire che i piani di prevenzione funzionano e che la situazione è sotto controllo, ma forse è inopportuno che il più alto funzionario del suo dipartimento, confrontato con i dati relativi ai contagi nelle scuole (1168 allievi e 220 docenti positivi nel primo semestre), affermi semplicemente che sono un numero sostanzialmente irrisorio».

I docenti non hanno la pretesa di avere ricette miracolose - come si evince dallo scritto - ed esprimono vicinanza a Bertoli «nella ferma volontà che le scuole debbano fare ogni sforzo per rimanere aperte, proprio nella convinzione che l’educazione non solo sia pilastro di democrazia e di civiltà, ma anche luogo simbolico essenziale di coesione sociale e culturale».

Il movimento lancia infine un interrogativo al direttore del DECS: «per garantire condizioni utili al mantenimento di una didattica in presenza, perché non affrontare pubblicamente la questione della vaccinazione degli insegnanti o la possibilità di un’estensione generalizzata dei test molecolari a studenti e docenti?»

