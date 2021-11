L’Ente ospedaliero cantonale (EOC) ha deciso di introdurre, per le nuove assunzioni fra medici e infermieri, l’obbligo di vaccinazione contro la COVID-19. A darne notizia è il portale Ticinonews, che sottolinea come la decisione sia nata in seguito a una risoluzione del Consiglio di Stato, che introduceva test obbligatori e forte raccomandazione al vaccino per chi lavora a contatto con i pazienti.