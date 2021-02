A Bellinzona le liste rientrate stasera per il Municipio sono sette, una in più del 2020. Rispetto ad un anno fa vi sono tre novità. La prima, fresca di giornata, è la presenza di Più Donne. La seconda è che Verdi e Movimento per il socialismo stavolta corrono assieme, unitamente al ForumAlternativo e al Partito operaio e popolare nonché agli Indipendenti. La terza è la discesa in campo della lista civica «Liberi», capitanata dagli attuali consiglieri comunali indipendenti (ex Lega) Giulio Deraita e Luigi Calanca. In lizza, con loro, c’è pure l’ex deputata Patrizia Ramsauer.

Quattro uscenti e qualche new entry

Gli uscenti in corsa sono quattro, uno in meno del 2020: il sindaco Mario Branda (Unità di sinistra), Simone Gianini (PLR), Giorgio Soldini (PPD) e Mauro Minotti (Lega-UDC). Come noto non si ricandidano il vice Andrea Bersani (PLR), il collega di partito Christian Paglia ed il socialista Roberto Malacrida.

Rispetto a dodici mesi or sono nei partiti storici si segnalano soltanto, in totale, sei volti nuovi. Sono quelli di Silvia Gada, Michela Pini e Damiano Stroppini per il PLR; di Margot Broggini per il PPD; e di Sacha Gobbi e Simone Orlandi per Lega-UDC. Le altre new entry dell’imminente appuntamento elettorale sono Elisa Chiappuzzi (Verdi) e, naturalmente, tutti e sette i «Liberi» e Più Donne. Per il Consiglio comunale, infine, le liste rientrate sono sempre sette, come nel 2020.

Così finì nel 2017

Presentandosi ai nastri di partenza con uno solo dei tre uscenti i liberali radicali sono il partito che rischia di più fra poco più di due mesi. Il PLR riparte però forte del 28,1% fatto segnare nel 2017, alle prime storiche elezioni della Città aggregata. Le altre formazioni, allora, erano rimaste molto distaccate: nell’ordine Unità di Sinistra-Verdi (20,6%), PPD (14,1%), Lega-UDC-Noce (11,1%) e MPS-POP (1,1%). Le scheda senza intestazione erano risultate il secondo schieramento all’ombra dei castelli con il 25,1%.

2+2+1+1, e il settimo?

Un pronostico? PLR ed Unità di Sinistra dovrebbero conquistare due seggi a testa, mentre PPD e Lega-UDC uno ciascuno. Fanno sei. E il settimo, ossia il terzo oggi occupato dai liberali radicali? Domanda da un milione. A nostro avviso se lo giocano lo stesso PLR, l’alleanza Verdi-MPS e forse pure la destra, ma a quest’ultima servirebbe un risultato davvero eclatante per riuscire nell’impresa.

