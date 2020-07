All’università con la mascherina, ma per il momento non all’USI

L’uso o meno della mascherina rimane un tema centrale in Svizzera. Recentemente il Consiglio federale ha imposto l’obbligo di indossarla su tutti i mezzi pubblici del Paese, mentre sarebbero in corso discussioni – a livello di Governo ticinese – sulla possibilità di imporre il dispositivo di protezione anche nei luoghi pubblici, di concerto con l’Ufficio del medico cantonale. Intanto, però, alcuni settori si stanno attrezzando in modo autonomo. È il caso della scuola, ad esempio. Lucerna (vedi box a lato) ha previsto la mascherina per gli studenti dei licei e delle scuole professionali al rientro dalle vacanze estive. Ma anche in ambito universitario qualcosa inizia a muoversi. È di ieri, infatti, la notizia che l’ateneo di Friburgo, per il semestre autunnale, imporrà la mascherina ai suoi...