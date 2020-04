L’USI ha dato prova di prontezza, evitando brusche frenate a causa del virus e spostando la sua attività online. Anche gli esami a fine semestre saranno effettuati a distanza. Facciamo il punto con il rettore, Boas Erez.

Boas Erez, l’USI non si è fermata. Ma come è cambiata la sua quotidianità?«La differenza più appariscente riguarda le presenze lungo i corridoi e nelle aule delle nostre strutture: non c’è nessuno. I corsi sono tenuti a distanza, i collaboratori lavorano attraverso il telelavoro e gli studenti seguono le lezioni online. La quotidianità quindi oggi si vive senza il contatto diretto. Di per sé l’attività non si è mai fermata, è vero, ma alcune occasioni sono comunque andate perdute; penso ad alcuni eventi, a quelle attività pedagogiche che non possono svolgersi online, gli atelier,...