L’ospedale La Carità di Locarno è – assieme alla Clinica Luganese Moncucco – il centro di cura COVID del Ticino. Lì, nel cuore di Città Vecchia, si accolgono i pazienti che necessitano di ospedalizzazione, si trattano i malati gravi e meno gravi, si assistono fino all’ultimo le persone che – purtroppo – non ce la fanno. Un mondo a parte, straordinario, costruito pezzo dopo pezzo in pochissimi giorni. Abbiamo voluto conoscere cosa succede dentro quell’universo parallelo, sì, ma così vicino a noi assieme a Michael Llamas, direttore sanitario e viceprimario di medicina intensiva della Carità. «Sapevamo che l’epidemia sarebbe esplosa anche qui da noi» dice. «La nostra fortuna, se così possiamo chiamarla, è che abbiamo avuto un paio di settimane di tempo per prepararci sulla base di ciò che stava accadendo in Lombardia. Per il momento il nostro sistema sanitario sta reggendo l’urto. Ma è chiaro che non ci fermiamo. Non possiamo farlo. Stiamo perciò analizzando continuamente possibili scenari futuri: il nostro compito è quello di rispondere ai bisogni sanitari della popolazione in qualsiasi momento. Il fatto di collaborare con le strutture private, in particolare con Moncucco, ci permette di anticipare il futuro con un paio di mosse d’anticipo rispetto a ciò che effettivamente succederà. La prudenza, comunque, è totale. Le somme le tireremo solo al termine dell’epidemia. Ora conta l’oggi: il darsi da fare per non essere sopraffatti dal virus».

Michael Llamas. ©Ti-Press/Pablo Gianinazzi

La giornata

In queste settimane, la quotidianità negli ospedali ticinesi non ha un tempo definito. Giorno e notte si confondono, si mischiano, diventano routine. Una routine meticolosa, programmata, concordata. E sempre in evoluzione, sulla base di ciò che il virus o e le sue molte zone sconosciute ci dicono. Giorno dopo giorno. «Sono stato affiancato dal dottor Marco Conti, viceprimario di medicina intensiva del Civico» spiega Llamas. «È il responsabile operativo della medicina intensiva della Carità. È lui che gestisce e dà la linea clinica per quanto riguarda la presa a carico dei pazienti. Questo perché il lato gestionale è fondamentale, coinvolge tantissimi attori. Attori che devono coordinarsi, scambiare informazioni continue. Sosteniamo una serie ininterrotta di incontri e telefonate, e questo richiede tempo ed energie. Ho addirittura espropriato parte della scrivania del direttore Luca Merlini per poter lavorare al meglio. Dobbiamo avere costantemente la situazione sotto controllo, l’informazione deve scorrere fluida a tutti i livelli».

La morte

La morte è un evento ricorrente negli ospedali. Lo era già prima nel reparto di cure intense. Lo è ancora di più in questi difficili giorni, visto l’alto numero di pazienti intubati. «Siamo talmente presi dall’organizzare la struttura e dal curare i nostri pazienti che queste continue cifre e analisi dei dati ci passano un po’ sopra la testa» il commento del direttore sanitario. «Quello che per noi è capitale è curare il massimo dei pazienti nel miglior modo possibile. Siamo in una fase talmente precoce dell’epidemia che fare qualsiasi valutazione su ciò che sta succedendo è azzardato. Non è nostro compito fare gli indovini». Niente calcoli o numeri, dunque. Solo la realtà ora dopo ora. Una realtà spesso dura, straziante, fatta anche di disperazione e morte. Come fare, allora, per tenere unita tutta la squadra dell’ospedale di fronte a eventi così drammatici? «I curanti – ma anche chi fa parte del personale di supporto ospedaliero, alberghiero o tecnico – nella vita normale, al di fuori dell’epidemia, non hanno nascosto la morte in un angolino, come talvolta la nostra società vuole fare» racconta Llamas. «Sono persone coscienti del ciclo naturale della vita, e dunque quando ci si trova confrontati a una pandemia sono in qualche modo preparati. E poi, l’essere uniti per uno scopo comune, curare i pazienti, fa parte dell’indole di queste persone. Non si toglie mai la componente del voler aiutare il prossimo. Questo dà un senso a ciò che il personale sanitario fa tutti i giorni. Ed è per questo che non si lascia andare allo scoramento. Come ospedale, però, sappiamo anche che siamo in una situazione eccezionale. Per questo abbiamo istituito un programma, chiamato ‘‘sostare’’, che permette al personale momenti di scambio, di discussione. Tra pari ma anche con psicologi o cappellani».

© CdT/Gabriele Putzu

La crudeltà

La malattia con cui oggi siamo confrontati è, se possibile, più crudele di altre. I parenti, ad esempio, non possono visitare il proprio caro in ospedale. Nemmeno per accompagnarlo negli attimi che precedono la morte. «Noi sappiamo perfettamente che quando curiamo qualcuno ci dobbiamo occupare anche del nucleo famigliare, di tutte le persone che gli vogliono bene» spiega il medico. «Più le condizioni di salute del malato sono gravi, e più noi cerchiamo di relazionarci con i famigliari, in modo da permettere loro di vivere quella situazione. Rendendola di riflesso meno traumatica possibile. Durante l’epidemia, anche per via delle regole imposte a livello sanitario, è parso chiaro fin dall’inizio che dovevamo fare qualcosa per i pazienti e le famiglie. Tengo a dire che i pazienti non sono soli: sono attorniati da tantissimi curanti, non li abbandoniamo mai. Le famiglie devono sapere che i loro cari non sono mai abbandonati, con loro c’è sempre qualcuno che veglia, che li conforta. Facciamo tutto il possibile, poi, per permettere i contatti con i famigliari tramite tablet e videochiamate. Malgrado tutto, cerchiamo di mantenere i legami famigliari. Per un paziente morente, invece, abbiamo delle equipe che accompagnano le famiglie verso un ultimo saluto in tutta sicurezza. Non è vero che gli ospedali sono impermeabili e che i pazienti sono in una specie di scatola, totalmente abbandonati».

La solidarietà

La comunità ticinese ha risposto con forza. Anche nei confronti degli ospedali, con donazioni o semplici messaggi di vicinanza al personale curante. «Siamo molto grati di tutto questo» commenta Llamas. «Sono gesti che aiutano ad andare avanti, che danno un senso a ciò che facciamo. Essere medici, o infermieri, è un privilegio. Lavorare per uno scopo così grande, ovvero curare la nostra comunità, non è qualcosa di eroico, ma di gratificante. Gli eroi sono le persone a casa, il piccolo imprenditore con la ditta chiusa, le mamme che devono accudire i bambini. Non c’è nulla di eroico, invece, in quello che facciamo noi».

