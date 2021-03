Un tavolo di lavoro urgente e multidisciplinare, che coinvolga tutti gli attori del mondo politico, giudiziario, medico ed educativo, il quale presenterà al Gran Consiglio un rapporto con misure immediatamente applicabili per far fronte alle crescenti situazioni di disagio che i giovani stanno vivendo a causa della pandemia. È questa, in estrema sintesi, la proposta contenuta in una mozione interpartitica presentata da Fiorenzo Dadò (PPD), Nicola Corti (PS) e Sabrina Aldi (Lega).

Sempre più violenzaNell’atto parlamentare i mozionanti fanno innanzitutto notare che «dalla recente cronaca giudiziaria e dalle indicazioni di coloro che sono chiamati a occuparsene giungono segnali altamente preoccupanti che indicano un crescente disagio giovanile che troppo spesso, purtroppo, sfocia in atti di violenza»....