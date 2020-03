Dopo l’annuncio dei primi casi di contagio da coronavirus sars-CoV-2 in Svizzera e dopo che il Consiglio federale - in base alla Legge sulle epidemie - ha dichiarato quella attuale una «situazione particolare», la RSI ha adottato alcuni provvedimenti per affrontare la diffusione del virus, tra cui quello di far lavorare da casa i frontalieri così come i dipendenti che negli ultimi giorni abbiano soggiornato in Italia. Lo comunica la stessa emittente pubblica in una nota.