Il direttore della RSI Maurizio Canetta ha presentato mercoledì mattina al personale, riunito negli studi radio a Besso, un piano di riforma concepito per far fronte al tetto massimo imposto dalla Confederazione sulle entrate derivanti dal canone e al calo della pubblicità; un ammanco quello legato alla pubblicità che per la RSI finora è stato di 8 milioni di franchi ma che, secondo stime, potrebbe aumentare nei prossimi anni.