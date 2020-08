Attorno alle ore 19 in via ai Ronchi a Bissone si è resa necessaria l’evacuazione di una casa, minacciata da una colata di fango e detriti. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Melide che, visto la situazione e le previsioni meteo per le prossime ore, hanno provveduto ad allontanare gli inquilini della casa già parzialmente colpita dai detriti. Secondo Rescue Media, sono diversi gli interventi dei pompieri del Luganese per allagamenti di cantine.

Nel pomeriggio una forte bomba d’acqua ha colpito Lavena Ponte Tresa e alcuni Comuni limitrofi. Secondo il sindaco Massimo Mastromarino: «Le criticità maggiori si sono avute in via Tarca per l’esondazione di un torrente proveniente da monte, in via Nolina, dove il torrente è uscito nel tratto interrato dopo la palestra comunale fino ad allagare la provinciale; in via Marconi dove il torrente Raina è momentaneamente uscito prima del sottopasso di via Marconi. In via delle Camelie, lungo una laterale dove le protezioni private hanno fortunatamente tenuto. Le opere di messa in sicurezza eseguite lo scorso mese a monte del paese hanno tenuto al maltempo. Mentre sono andati in crisi le parti tombinate. La pulizia delle vasche di questa mattina ha sicuramente evitato il peggio, scongiurando l’esondazione dei corsi d’acqua». Il sindaco aggiunge: «Domani ripetiamo la pulizia delle vasche di accumulo in parte riempite dalle intense precipitazioni che hanno trasportato materiale ghiaioso a valle, oltre a riprendere la pulizia del paese».