Le violente precipitazioni annunciate da Meteo Svizzera sono arrivate come previsto e nella mattinata di giovedì hanno colpito in particolare le valli del Sopraceneri. Dalla Valle Maggia alla Valle di Blenio senza dimenticare Mesolcina e Leventina. Diverse le situazioni di pericolo con allagamenti delle strade e scoscendimenti.

Circolazione in tilt

Il maltempo, va da sé, sta causando gravi problemi alla circolazione. L’autostrada A2 in direzione sud è interrotta attorno alle 12.15 tra Faido e Biasca a causa di uno smottamento. Lo ha comunicato via Twitter la Polizia cantonale. A causa dell’allagamento di un sottopassaggio, inoltre, anche la cantonale fra Bodio e Giornico è bloccata. Sul posto sono al lavoro i pompieri per ripristinare le situazione.