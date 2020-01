Allarme rientrato per la carenza di sangue in Ticino

È rientrata l’emergenza per la carenza di sangue in Ticino. A comunicarlo è il direttore operativo del servizio trasfusionale CRS della Svizzera italiana Mauro Borri, che in una nota racconta come sia stato «commovente notare l’enorme generosità della gente che in alcuni casi ha dovuto attendere oltre due ore prima di trovare posto su una poltrona e procedere al prelievo». In tre giorni, infatti, è stato raccolto l’equivalente di 15 giorni di attività regolare. Nella giornata odierna è stato anche proposto ad alcuni donatori di tornare nelle prossime settimane, per evitare di avere un esubero di prodotti o una carenza nei prossimi mesi. «Al momento attuale - rileva Borri - contiamo 450 donazioni effettuate dal lancio dell’appello martedì sera. Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno donato e chi avrebbe voluto, ma per qualche ragione non gli è stato consentito. È per noi estremamente confortante sapere che nel bisogno possiamo contare su un gran numero di generosi volontari pronti a mettersi a disposizione per una buona causa».