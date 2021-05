Migliorare lo stato di salute degli ambienti unici lungo i 248 km del corso del Ticino, tra la Val Bedretto e la confluenza con il Po in Italia. Questo l’obiettivo che ha spinto Istituto Oikos, insieme con un’alleanza italo-svizzera, ad elaborare il Piano di riqualificazione del corridoio ecologico del fiume Ticino 2021-2031. Questi ambienti e le numerose specie che vi abitano si trovano infatti in una delle aree più popolate ed economicamente attive d’Europa, con i rischi per la biodiversità che ne derivano. I cambiamenti climatici e gli eventi estremi rappresentano un’ulteriore complicazione, sia per gli habitat locali che per l’uomo.