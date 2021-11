Per la giornata di domani sono previste nevicate intense sull’Alto Ticino, dovute alle forti precipitazioni. Saranno toccate le zone dell’Alta Vallemaggia e i distretti di Blenio e Leventina. Sono previsti, per le quote più basse, tra i 15 e 20 centimetri di neve. Mentre, al di sopra dei 1.800 metri, potranno cadere dai 30 ai 40 centimetri. Il limite delle nevicate si situa tra i 1.200 e i 1.500 metri di altezza.

L’allerta diramata da MeteoSvizzera segnala un pericolo di livello 3 (marcato) per tutte le zone indicate, che resterà in vigore a partire da mezzanotte per 24 ore. Con particolare attenzione tra le 6:00 e le 18:00 di domani, quando ci sarà la fase più intensa della perturbazione.

Per il momento non è stata annunciata nessuna allerta per gli altri distretti ticinesi.

