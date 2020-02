Assise criminali

L’accusa chiede 28 mesi di carcere per Fabio Venier, il 53.enne del Luganese a processo per truffa e falsità in documenti: era già stato condannato nell’ambito del caso «Muscle Car», il giro di compravendita di auto rubate - Reati ammessi solo in parte: la difesa chiede 1 anno