«In seguito all’epidemia di coronavirus il Consiglio di Stato ha decretato che la PCi potrà essere mobilitata ai sensi dell’articolo 20 della Legge federale, in caso di chiamata vige l’obbligo di entrare in servizio. Chiediamo ai militi attualmente disoccupati di contattarci». È questo il messaggio arrivato questa mattina ai vari membri della Protezione civile di tutto il cantone, organizzazione che già sostiene gli enti di primo intervento garantendo un servizio, in particolare all’esterno degli istituti sanitari, dove sono state montate tendine per il «triage».