«È sempre più difficile separare i tempi di lavoro, dai tempi di recupero privato. Le faccio l’esempio di un collega che alterna l’insegnamento in presenza a quello a distanza. Finisce la lezione in classe, salta sull’auto, corre a casa e fa lezione a distanza. Se in più ci mettiamo qualche consiglio di classe capirà la situazione». A parlare è il presidente della VPOD docenti Ticino Adriano Merlini. Secondo un sondaggio del sindacato dei servizi pubblici (VPOD) della Svizzera tedesca e francese la pandemia sta esercitando una forte pressione sulle scuole e sui docenti. I numeri sono allarmanti: l’87% degli insegnanti interpellati ritiene che il carico psicologico sia aumentato durante l’anno scolastico. L’81% pensa di essere riuscito a seguire in gran parte il piano di studi, ma a costo di...