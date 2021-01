Di lavoro da fare ce n’è ancora molto, ma il direttore Alessandro Fontana ha le idee chiare: «Vorremmo festeggiare l’inaugurazione del nuovo mulino con un panettone e senza mascherine a Natale 2022». I lavori preliminari per le fondamenta potrebbero iniziare già quest’estate. «A fine dicembre abbiamo finito lo smaltimento del grano e dei prodotti organici. Circa 400 tonnellate sono state trasformate da un’azienda del Piano di Magadino in bioga; così non sono state buttate ma rivalorizzate. Da lunedì (oggi, ndr) prende il via lo smaltimento di detriti e inerti e in circa tre settimane il piazzale dovrebbe essere finalmente vuoto: vedere ogni giorno le macerie fa male».