Non è ancora del tutto sotto controllo il focolaio scoppiato a Morbio Inferiore. Domenica, dopo i primi tredici casi di contagio registrati alle scuole medie, le autorità hanno deciso di intervenire celermente, disponendo la chiusura dell’istituto per due settimane e obbligando alla quarantena 570 persone tra allievi e docenti. La presenza della variante inglese, accertata inizialmente in due casi, ha imposto un intervento immediato per cercare di circoscrivere i contagi. Dalle 13 infezioni di domenica, oggi si è passati a 39 casi totali. Altri 25 - di cui 11 verosimilmente riconducibili alla variante inglese - sono infatti emersi dai test a tappeto. Un’indagine di depistaggio a cui finora hanno partecipato 460 persone.

A cerchi concentrici

«L’adesione ai test a tappeto è stata molto buona,...