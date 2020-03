In Ticino nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati due decessi legati alla Covid-19. Si tratta di due persone anziane vulnerabili, affette da patologie preesistenti. Lo comunica lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta (SMCC) in una nota. I nuovi casi di contagio registrati sono 54, per un totale di 265 casi. I malati di Covid-19 morti nel nostro cantone sono 5.