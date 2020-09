(Aggiornato alle 16.44) Altri due arresti per cocaina in Ticino e uno per hashish e cocaina. Nell'ambito di un'inchiesta antidroga, lo scorso 17 settembre sono finiti in manette un 29.enne colombiano domiciliato nel Luganese e una 22.enne italiana domiciliata nel Bellinzonese. Lo comunicano il Ministero pubblico, la Polizia cantonale e la Polizia della città di Lugano in una nota congiunta. I due sono sospettati di aver preso parte, a vario titolo e con varie responsabilità, a un importante traffico di cocaina. L'ipotesi di reato nei loro confronti è di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti. L'inchiesta è coordinata dal procuratrice pubblica Chiara Borelli.