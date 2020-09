A fine anno Amanda Rückert (Lega) lascerà il Gran Consiglio. La ragione è lavorativa: Rückert è stata nominata oggi quale nuova direttrice degli Affari giuridici della Città di Lugano. Entrerà in carica nel 2021 quando l’attuale direttore Giorgio Colombo passerà al beneficio della pensione. La richiesta di lasciare la politica è giunta dalla Città stessa, e Rückert, membro del Gran Consiglio dal 2011, l’ha accettata. Attualmente siede nella Commissione Costituzione e leggi, e in passato è stata presidente di quelle della Pianificazione e della Legislazione.

Nata nel 1987, Rückert avrà ora il compito di dirigere la Divisione affari giuridici della Città assicurando consulenza all’Esecutivo, al Consiglio comunale, alle Commissioni e a tutta l’Amministrazione. Attualmente è già impiegata della Città quale responsabile del Centro di competenza per le commesse pubbliche per la Divisione Affari giuridici. Ha anche contribuito all’aggiornamento delle procedure e alla formazione dei collaboratori sui principi generali della legislazione in materia. Di formazione è avvocata, con brevetto ottenuto nel 2015. In Parlamento le subentrerà Giancarlo Seitz, già deputato dal 2011 al 2019. Stando a nostre informazione, il diretto interessato è intenzionato ad accettare la carica.