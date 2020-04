L’ultimo a sfruttare la metafora della montagna è stato il presidente del Governo Christian Vitta. «Abbiamo oltrepassato la prima vetta, dalla quale abbiamo visto il lungo cammino che ci attende» ha affermato mercoledì, ricordando che nel quadro della gestione del coronavirus «la discesa non sarà semplice e richiederà passi misurati e attenti, per evitare il rischio d’inciampare e quindi di vanificare tutto». Già, salite e discese. E ancora sentieri più o meno irti. Quelli che il nostro territorio offre con grande generosità, ma che in questi giorni sarebbe bene venissero snobbati dai cittadini. Residenti o meno. Sì, perché bel tempo e festività pasquali rischiano di trasformarsi in un pericoloso invito alla passeggiata in altura. Un comportamento per il quale non vige un divieto formale e che rischia di fare a pugni con l’invito reiterato nelle ultime settimane dalle autorità. Quel «state a casa» che politici, tecnici e agenti della polizia sperano possa fare leva sul buonsenso. «Come dimostrato dal recente infortunio avvenuto nel Bellinzonese, l'invito rivolto alla popolazione è quello di rimanere a casa evitando attività non urgenti e pericolose» ribadisce in tal senso lo Stato maggiore cantonale di condotta, da noi contattato. «Queste attività hanno quale risultato di andare ulteriormente a sovraccaricare il lavoro delle forze dell'ordine, fortemente impegnate nel far rispettare le direttive federali e cantonali, nonché le strutture sanitarie confrontate con un notevole incremento delle loro attività a tutela della salute pubblica». Vien dunque da chiedersi se nei prossimi giorni la polizia cantonale e i corpi comunali agiranno in modo proattivo e in prossimità dei sentieri più battuti per invitare ticinesi e confederati a fare marcia indietro. «Come anche nel caso dei turisti provenienti da oltre San Gottardo, è attraverso l’informazione che si intende porre un argine a questo genere di spostamenti» rileva in merito lo Stato maggiore cantonale di condotta. Per poi anticipare: «Sono quindi previste, con modalità, collaborazioni e tempistiche su cui per ragioni operative non forniamo al momento dettagli, attività di sensibilizzazione e informazione da parte della polizia rivolte anche agli escursionisti».