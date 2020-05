«Ambiente e territorio» sbarca su Instagram

Il profilo « ambienteeterritorioti » va così a completare la comunicazione e l’informazione tradizionale dei canali istituzionali del Dipartimento, al fine di migliorare ulteriormente la comunicazione pubblica, e, in particolare, raggiungere un pubblico più giovane.

I social media hanno profondamente cambiato la società contemporanea, assumendo un ruolo centrale in special modo nel processo di formazione dell’opinione pubblica. La popolazione, in particolare le giovani generazioni, fanno capo sempre più spesso a queste piattaforme quali vere e proprie fonti d’informazione; questo crescente utilizzo le rende rilevanti anche per gli enti pubblici. Nel caso di Instagram, negli ultimi anni questo canale ha riscontrato una forte crescita di utenti offrendo loro la possibilità di avvicinarsi a contenuti mirati con maggiore semplicità e immediatezza.