Raro. Sfogliando il vocabolario, fra i significati troviamo «non comune». Raro, nel senso di prezioso, è anche l’impegno di chi cerca (e trova) soluzioni. Farmaci e trattamenti, nello specifico. Da anni, il dottor Olivier Menzel ha a che fare con questo aggettivo ogni giorno. Ticinese trapiantato in Romandia, focalizza le sue ricerche sulle malattie rare. Nel 2010 ha creato BLACKSWAN, fondazione svizzera per la ricerca sulle malattie rare e orfane. È di pochi giorni, invece, la notizia di un nuovo Istituto di sviluppo farmaci per il trattamento di malattie rare, il RE(ACT) Discovery Institute di Epalinges, nato proprio come progetto della citata BLACKSWAN e di cui Menzel è direttore assieme al Dottor Davide Städler.

Dottor Menzel, partiamo da una sua citazione: «Le persone che vivono con una malattia rara non sono affatto rare». Cosa intende dire?

«Negli anni, beh, il concetto di malattia rara è cambiato. Quando creai la fondazione BLACKSWAN, la salute e la ricerca si occupavano poco di queste problematiche. Eppure, si contano oltre 7 mila malattie rare. Almeno stando alla letteratura scientifica. Mettendo assieme tutte queste malattie e tutti i pazienti che ne soffrono, arriveremmo a cifre da capogiro. In Svizzera, ad esempio, si stima che 500 mila persone soffrano di una malattia rara. Nel mondo parliamo di 500 milioni. Fosse un Paese, sarebbe il terzo più popoloso dopo Cina e India».

Qual è il rapporto fra malattie rare e malattie comuni?

«Sempre di più, visto che parliamo di medicina personalizzata o di precisione, anche le malattie comuni vengono individualizzate. La stessa malattia, in due persone diverse, può avere un decorso o un approccio terapeutico differente. E ciò è dovuto al background genetico della persona e a X fattori che non conosciamo ancora. Se ci basiamo sulla statistica usata in Svizzera per definire una malattia rara, meno di un caso su duemila persone, anche queste malattie comuni, nella loro eterogeneità, possono considerarsi rare. Il tumore al seno, venticinque anni fa, era uno soltanto. Ora ci siamo resi conto che ne esistono di svariati tipi. E che alcuni pazienti reagiscono alla medicina A, mentre altri alla medicina B. Il termine raro sta lentamente scomparendo, anche se la ricerca ne soffre ancora: la gente, sentendo raro, pensa a qualcosa che accade solo a pochissime persone. Di riflesso, passa il messaggio che non è importante investire soldi e tempo. Eppure, una persona su quindici ha una malattia rara mentre una su quattro ha, nel suo stretto entourage, una persona che convive con una malattia rara. Perciò, ecco, raro non è un termine corretto».

Quanto è importante, invece, conoscere il nostro genoma?

«È importante, proprio perché entriamo in un ambito di medicina personalizzata. Evitando, soprattutto, di fare test direttamente sulla persona. Il nostro codice genetico può fornire molte informazioni sul metabolismo di certi medicinali. Sappiamo, ad esempio, che alcuni farmaci funzionano più o meno bene o non funzionano affatto se hai un determinato background genetico. Nell’ambito delle malattie rare è ancora più importante: l’80% delle malattie rare ha origine genetica e solo per il 50% delle malattie rare che ha un’origine genetica è possibile stabilire la vera causa. Il punto è che il sequenziamento del genoma umano non è ancora routine. C’è, anche giustamente, ancora un po’ di resistenza. Pensiamo ai problemi etici legati al sequenziamento stesso. Io posso conoscere il genoma di un paziente ma anche, nella misura del 50%, quello dei famigliari più stretti. Per tacere dei cosiddetti incidental findings, geni che non ti interessavano per la diagnosi primaria ma che possono avere un decorso sfavorevole. E per i quali non puoi farci nulla. È qualcosa che il paziente vorrebbe sapere? E che andrebbe detto ai famigliari? Conoscere la causa esatta di una malattia, al netto delle considerazioni etiche, è importante. E questo non perché sia più facile trattarla – al momento non abbiamo lanciato sul mercato nuovi trattamenti, ci arriveremo – ma nell’ottica di una migliore gestione della salute dell’individuo».

C’è molta ricerca a livello accademico e molta ricerca, a un livello più avanzato, sul fronte farmaceutico. Fra i due mondi c’è un netto divario, non ci sono molte strutture specializzate a connettere i due approcci

La fondazione BLACKSWAN e l’Istituto colmano un buco fra accademia e industria, è corretto?

«C’è molta ricerca a livello accademico e molta ricerca, a un livello più avanzato, sul fronte farmaceutico. Fra i due mondi c’è un netto divario, non ci sono molte strutture specializzate a connettere i due approcci. Le farmaceutiche, d’altronde, sono diventate enormi: si concentrano sui blockbuster, medicinali che possono servire a miliardi di persone. L’accademia, per contro, ha competenze e progetti che arrivano fino a un certo punto. Ed è lì che dovrebbe subentrare il settore industriale. Ma, appunto, c’è un buco. Nella ricerca parliamo di death valley, la valle della morte. Ogni tanto, per fortuna, delle start-up o, ancora, degli avventurieri creano piccole compagnie che permettono a determinati progetti di avanzare fino alla farmaceutica. Tornando alle malattie rare, c’è un problema di fondo legato ai finanziamenti. Lo stesso sistema pubblico ha delle difficoltà a sostenere simili progetti, poiché non servono una larga fascia di popolazione. L’orizzonte sta cambiando, ma la ragione per cui creai BLACKSWAN è proprio questa. La missione primaria dell’Istituto RE(ACT) è quella di scovare delle chicche arrivate a un livello di maturazione interessante per noi, dei progetti che possiamo portare in Istituto e valorizzare. Per poi trovare un partenariato con l’industria e arrivare al capezzale del paziente».

La pandemia e soprattutto lo sviluppo dei vaccini contro il coronavirus hanno riacceso i riflettori sulla ricerca. Ne avete beneficiato, fra virgolette, anche voi?

«Non credo, o quantomeno è presto per valutare l’effetto della pandemia. È vero, però, che la ricerca ha avuto i riflettori puntati addosso negli ultimi mesi. Grazie o, meglio, a causa del coronavirus. E, nello specifico, è arrivata a un pubblico molto ampio. Le persone, mi auguro, hanno capito che non esiste nessuna terapia né possono esistere farmaci sul mercato senza, alle spalle, una ricerca approfondita. A proposito di riflettori, noi potremmo beneficiarne in termini di raccolta fonda. Storicamente, la ricerca o fa paura o è poco conosciuta. Adesso le coordinate potrebbero essere diverse».

È difficile tirare la giacchetta dei vari donatori?

«Lo è, perché come dicevo la ricerca fa paura o non è abbastanza conosciuta e perché, spesso, chi dona vuole risultati immediati. Laddove noi, al di là dell’impatto scientifico che è immediato poiché i progetti possono andare avanti, per arrivare a un prodotto da lanciare sul mercato potremmo impiegare sette, dieci o anche quindici anni. Quello che cerco di far capire, in ogni caso, è che la ricerca dà un contributo all’umanità nel suo insieme. E qui torniamo al rapporto fra malattie rare e malattie comuni. Studiare i meccanismi delle malattie genetiche, ad esempio, può fornire un sacco di informazioni per il normale funzionamento di un organismo. E può altresì suggerire potenziali terapie per trovare soluzioni a malattie comuni».

Il contatto diretto con i pazienti mi è piaciuto sin dal primo giorno in cui ho messo piede in un laboratorio

Tralasciando l’aspetto prettamente scientifico, lei ha a che fare anche con i lati emotivi di un paziente. Che effetto fa?

«Il contatto diretto con i pazienti mi è piaciuto sin dal primo giorno in cui ho messo piede in un laboratorio. Sono loro, in fondo, i veri esperti della malattia, noi ricercatori non saremmo nulla senza i pazienti. Il continuo confronto è estremamente interessante, ti ricorda il motivo per cui fai quello che fai. È, quella delle malattie rare, una popolazione incredibile. Noi, come BLACKSWAN, organizziamo ogni due anni un congresso divenuto una referenza mondiale. Al quale partecipano pure alcuni pazienti. Dall’esterno, se uno assiste a una discussione non riesce a capire chi è chi. Spesso, addirittura, capita che il professore di turno chieda consigli al paziente. È davvero un mondo affascinante».

Perché un Istituto? Da un lato è il coronamento delle tante, tantissime attività della fondazione. Dall’altro è il primo passo verso la concretizzazione dei vari progetti.

«L’idea è nata qualche anno fa, assieme ai colleghi Marco Prunotto e Leonardo Scapozza. La fondazione era nata come una start-up, non avevamo milioni da parte. Era nata per creare una credibilità e un network nell’ambito delle malattie rare e della ricerca. E penso che negli anni ci siamo riusciti. RE(ACT) è il risultato finale del percorso di questi ultimi undici anni. Allo stesso tempo, è soltanto l’inizio. Con l’Istituto vogliamo focalizzare i nostri sforzi su progetti che presentano un avvenire terapeutico. Ora possiamo portare delle competenze che prima non potevamo garantire. E che mancavano al mondo accademico. Abbracciamo questa avventura. Ci tengo a sottolineare che l’Istituto non ha scopo di lucro e appartiene al 100% alla fondazione, mentre noi lavoriamo pro bono. Siamo totalmente trasparenti nella gestione di conti e investimenti».

Sono previsti dei guadagni, è corretto?

«L’idea è, da un lato, trovare donatori che garantiscano il funzionamento di base dell’Istituto. Dall’altro lato, vogliamo generare un ritorno sugli investimenti fatti proprio portando avanti dei progetti promettenti fino a cederli, dietro compenso e con l’obbligo di sviluppare il farmaco, all’industria. I benefici verranno reinvestiti direttamente nel centro e condivisi con i ricercatori».

Qual è il vostro rapporto con il Ticino, pensando anche a Bellinzona che vuole profilarsi come polo scientifico del cantone?

«BLACKSWAN è ticinese, è iscritta al registro di commercio in Ticino. Creare un network è possibile, altroché. Penso a Maurizio Molinari a Bellinzona e ad altre persone molto attive nelle malattie rare, ma anche al fatto che il Ticino faccia parte dei centri di eccellenza individuati dall’Ufficio federale della sanità pubblica nella presa a carico delle malattie rare. Noi non abbiamo frontiere, siamo aperti a tutti. Anche perché i buoni progetti si trovano ovunque. Guarire dieci o diecimila persone non fa la differenza. Conta il valore di salute e di ricerca del progetto stesso».

