«Sostegno al personale sanitario, appendiamo il camice bianco per ricordare i molti decessi del COVID e aumentare le restrizioni, accompagnate da sostegno economico per i settori colpiti». Con queste parole, affidate ai social network, il direttore sanitario della Clinica Moncucco Christian Garzoni si unisce alla proposta di protesta dell’Ordine dei medici del Canton Ticino per attirare l’attenzione sugli appelli del personale sanitario, ormai stremato, rimasti inascoltati da Bellinzona e Berna.