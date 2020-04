In linea con il settore dei trasporti pubblici, anche AutoPostale sta pianificando la ripresa dell’offerta di orari originaria. L’orario attualmente ridotto a causa dell’emergenza coronavirus rimarrà valido fino al 10 maggio 2020, ha fatto sapere questo pomeriggio AutoPostale in un comunicato. In seguito, a partire dall’11 maggio 2020, «entrerà nuovamente in vigore l’orario abituale». Ad ogni modo vien precisato che faranno «eccezione le corse notturne nei fine settimana e le linee a scopo esclusivamente turistico» che resteranno «sospese fino a nuovo avviso». Infine AutoPostale fa sapere che «nelle località in cui l’11 maggio 2020 le scuole dell’obbligo riprenderanno le proprie attività con le lezioni in classe, garantirà il trasporto scolari».

Le misure di protezione restano valide

Malgrado la ripresa degli orari «normali», l’azienda precisa che le misure di protezione in ambito igienico «all’interno degli autopostali restano valide fino a nuovo avviso». Nel dettaglio, la porta accanto al vano del conducente resta chiusa, così come la prima fila adiacente alla sua postazione di lavoro resta sbarrata e anche la vendita di biglietti presso il personale conducente rimane sospesa fino a nuovo avviso. A questo proposito AutoPostale ricorda che «restano valide e importanti le raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) che invitano a rinunciare alle corse non necessarie nonché le disposizioni in materia di distanziamento sociale e igiene. In particolare, si devono evitare le corse a scopo turistico o per il tempo libero; e i lavoratori devono, se possibile, continuare a lavorare da casa».

Consultare l’orario online

AutoPostale spiega inoltre che, «a causa di complesse procedure di pianificazione, le FFS adegueranno il proprio orario in diverse fasi già a partire dal 27 aprile 2020». Lo stesso vale in parte anche per alcune imprese di trasporto con offerte nel trasporto locale o in quello urbano». Di conseguenza, in generale per le corse effettuate nel periodo di adeguamento, viene consigliato di consultare sempre l’orario online.

In collaborazione con le FFS (gestore del sistema su rotaia), AutoPostale (gestore del sistema su strada) sta elaborando un piano di protezione per il trasporto pubblico in vista dell’11 maggio 2020, che mira a consentire un utilizzo dei mezzi pubblici quanto più sicuro possibile. Non appena il piano di protezione verrà approvato dalla Confederazione, le FFS e AutoPostale provvederanno a fornire le relative informazioni.

