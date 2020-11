Chi durante il lockdown non rispettava l’obbligo di indossare la mascherina oppure la distanza sociale di almeno due metri rischiava di incappare immediatamente in una multa disciplinare di 100 franchi. Ma questi tempi sono ormai lontani. Con il passaggio lo scorso giugno dalla situazione straordinaria, decretata in occasione del confinamento della scorsa primavera ai sensi della Legge sulle epidemie, alla situazione particolare, tuttavia, questa possibilità è venuta a mancare, costringendo le forze dell’ordine a perseguire i trasgressori ricorrendo alla procedura ordinaria, la quale prevede multe fino a 10 mila franchi.

Una differenza non da poco

Si tratta di una differenza non da poco: con le multe disciplinari la Polizia è in grado di sanzionare istantaneamente chi non si attiene alle regole...