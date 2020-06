Lʼomicidio dellʼafroamericano George Floyd per mano di un agente di polizia durante un controllo a Minneapolis, nello stato del Minnesota, ha riportato a galla il tema del razzismo endemico che da un giorno all’altro ha ribaltato completamente il cono d’attenzione dell’opinione pubblica globale. Per tre mesi infatti è esistito un solo argomento nelle vite delle persone: quella pandemia che sta tutt’ora mietendo vittime da un capo all’altro del pianeta e che da dramma sanitario si è trasformato in tragedia economico-sociale. Forse, se l’emergenza fosse stata ancora al proprio apice, il problema alla base del caso Floyd si sarebbe perso nei meandri di un’iperinformazione che, de facto, ci ha investito come uno tsunami.

Emblematiche le parole dell’Alto commissario Onu per i diritti umani Michelle Bacheler: «Il virus ha rivelato disuguaglianze troppo a lungo ignorate». L’omicidio di George Floyd ha scatenato manifestazioni che sono partite dagli States e si sono diffuse a macchia d’olio in altre città del mondo per denunciare l’abuso di potere e un razzismo che non si è ancora stancato di esistere. Dopo Minneapolis, Washington, Londra e Parigi (solo per citarne alcune), anche il nostro cantone ha pensato di farsi sentire e ha organizzato la manifestazione «Ribellarsi per un mondo migliore» che si terrà questo pomeriggio alle 16 in Piazza del Sole a Bellinzona. L’evento, di cui si è fatto promotore il Movimento per il Socialismo (MPS), viene descritto come un momento per «denunciare il razzismo, la repressione poliziesca e la negazione dei diritti più elementari. Ma anche per denunciare il razzismo ordinario che viviamo nella nostra società nei confronti dei migranti e di tutti coloro che non vengono assimilati ai ‘nostri’».