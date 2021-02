Gli allentamenti entrati in vigore da oggi in gran parte delle regioni italiane, in particolare nella vicina Lombardia, hanno spinto il Consiglio di Stato ticinese a chiedere a Berna l’introduzione di contromisure puntuali per scoraggiare il turismo degli acquisti e, più in generale, ridurre gli spostamenti dei ticinesi. Il Governo teme infatti che una maggiore circolazione delle persone lungo la frontiera possa vanificare tutti gli sforzi messi in campo finora per contenere i contagi.

Da Bellinzona è quindi partita una missiva indirizzata al Consiglio federale per chiedere l’introduzione urgente di nuove misure «già nel corso della corrente settimana» per «limitare la mobilità non essenziale da e per l’Italia». Questi provvedimenti - che sarebbero in linea con quelli già in vigore in alcuni...